Te miasta w Europie to „wakacyjne pewniaki" – na liście sporo zaskoczeń. Ulubiony kraj Polaków okazał się bezkonkurencyjny

9 najchętniej odwiedzanych miast w Europie. To „wakacyjne pewniaki"

Wolny weekend, krótki urlop, a może długi wypoczynek? Jeśli wybieracie się do któregoś z tych miast w Europie, na pewno nie dopadnie was nuda. Firma ForwardKeys , specjalizująca się w analizie danych dot. turystyki, sporządziła ranking najchętniej odwiedzanych aglomeracji na świecie, na podstawie danych opartych o wyszukiwania połączeń lotniczych. Zobaczcie, które europejskie kierunki najbardziej oczarowały internautów:

Nie obyło się bez kilku zaskoczeń – chociaż żadne z miast Hiszpanii nie zajęło 1. miejsca w zestawieniu, to właśnie ten kraj może pochwalić się największą liczbą lokalizacji ujętych w pierwszej 9. Co ciekawe, nie pojawiły się tam uwielbiane przez Polaków Wyspy Kanaryjskie. Światowi turyści w tym roku nie są za to łaskawi dla Włoch. Rzym pojawił się w tabeli dopiero na 18. pozycji w rankingu światowym, jeszcze gorzej przedstawia się sytuacja Mediolanu, który uplasował się dopiero na 23. miejscu.