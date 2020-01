Te mecze Śląska Wrocław jesienią zgromadziły najwięcej kibiców na trybunach [MNÓSTWO ZDJĘĆ]

WKS Śląsk Wrocław - MKS Dąbrowa Górnicza 106:84 [ZDJĘCIA KIBICÓW]

W 17. kolejce Energa Basket Ligi WKS Śląsk Wrocław wygrał z MKS-em Dąbrowa Górnicza 106:84. To już piąte zwycięstwo WKS-u od kiedy stery przejął Oliver Vidin. Na trybunach we wrocławskiej Orbicie zasiadło w piątek (17 stycznia) 2468 kibiców. Byliście na meczu? Mamy was na zdjęcia...