Te kamienice we Wrocławiu czekają na remont od wielu lat. Budynki przynoszą wstyd mieszkańcom, a powinny urzędnikom [ZDJĘCIA]

Warto przypomnieć, że Miasto wciąż odnawia niektóre zabytkowe kamienice. Wrocław pięknieje, ale... bardzo powoli. Oto budynki, które wymagają remontu tak bardzo, postanowiliśmy je przedstawić w poniższej galerii. Tym większa jest ta potrzeba, że to naprawdę śliczne kamienice. Jeśli po obejrzeniu zdjęć najdą Was wątpliwości, potwierdzamy - tak, to nadal Wrocław. I to blisko centrum.