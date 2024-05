Te domy i mieszkania na Dolnym Śląsku pójdą w czerwcu pod młotek. Ceny od 32 tysięcy do prawie 2 milionów złotych! Daty, ceny, adresy

Lokalizacja: ul. Rumiankowa Suma oszacowania: 424 800,00 zł Cena wywołania: 318 600,00 zł Data licytacji: 3 czerwca 2024 r. godz. 11:00 w sali nr 205 Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 Opis nieruchomości: Przedmiotem licytacji jest prawo własności do lokalu mieszkalnego, o powierzchni użytkowej 65,88 m2. Przedmiotowy lokal położony jest na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przy ul. Rumiankowej. Składa się z wiatrołapu, dwóch oddzielnych pokoi, łazienki, przedpokoju połączonego z kuchnią i salonem. Do lokalu przynależy również ogródek oraz dwa tarasy. Do lokalu przynależy prawo wyłącznego korzystania z miejsca parkingowego znajdującego się na zewnątrz budynku.

