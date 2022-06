Te budynki z PRL do dziś robią wrażenie! Zobaczcie dziwne, nietypowe, największe budowle we Wrocławiu [ZDJĘCIA]

O czasach PRLU-u wielu wrocławian chce zapomnieć, a nawet wyburzyć to, co się z nimi kojarzy. Chodzi oczywiście o budynki, które - ich zdaniem - szpecą miasto. Kilka charakterystycznych budowli z tamtego okresu już zniknęło z Wrocławia, a te co zostały budzą mieszane emocje. Niektórych zachwycają, a u innych powodują zgrzyt. Zobaczcie największe dzieła architektury z czasów PRL we Wrocławiu na kolejnych slajdach. Możecie na nie przechodzić za pomocą strzałek lub gestów.

Pawel Relikowski / Polskapress