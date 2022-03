Te budynki we Wrocławiu to prawdziwe perełki. Mają nawet po kilkaset lat, znacie ich historie? [ZDJĘCIA] Janusz Gajdamowicz

Położony na styku trzech państw Wrocław miał w swojej historii wiele pięknych i trudnych chwil, co kilkaset lat przechodził z rąk do rąk. Polacy, Czesi, Austriacy, Niemcy czy wreszcie po 1945 r. znowu Polacy zawsze dbali o rozwój stolicy Dolnego Śląska, nadając jej kształt i rozmach godny europejskiego miasta. Niestety, wraz z wybuchem II wojny światowej i dramatem ogłoszenia miasta twierdzą Festung Breslau w 1945 r., bezpowrotnie zniknęło wiele śladów tamtego dziedzictwa. Te, które zostały, to prawdziwe perełki. Wybierzcie się na wycieczkę do miejsc, gdzie wciąż można dotknąć historii Wrocławia. Zobaczcie wrocławskie budynki, które mają setki lat i wciąż zachwycają. Na kolejne slajdy możecie przechodzić za pomocą strzałek lub gestów na smartfonie. Janusz Gajdamowicz Zobacz galerię (17 zdjęć)

Położony na styku trzech państw Wrocław miał w swojej historii wiele pięknych i trudnych chwil, co kilkaset lat przechodził z rąk do rąk. Polacy, Czesi, Austriacy, Niemcy czy wreszcie po 1945 r. znowu Polacy zawsze dbali o rozwój stolicy Dolnego Śląska, nadając jej kształt i rozmach godny europejskiego miasta. Niestety, wraz z wybuchem II wojny światowej i dramatem ogłoszenia miasta twierdzą Festung Breslau w 1945 r., bezpowrotnie zniknęło wiele śladów tamtego dziedzictwa. Te, które zostały, to prawdziwe perełki. Wybierzcie się na wycieczkę do miejsc, gdzie wciąż można dotknąć historii Wrocławia. Do kolejnych zdjęć przejdziesz za pomocą gestów, strzałek lub kursora.