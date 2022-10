TAURON Giganci Siatkówki. Ostatni sprawdzian przed startem ligi - Twardogóra już gotowa

- Przygotowania trwają tak naprawdę od kilku miesięcy. Były to równoległe przygotowania zarówno do męskiego jak i żeńskiego turnieju - mówi Tomasz Sobolewski który pracuje przy organizacji zawodów, a jednocześnie działa w Dolnośląskim Związku Piłki Siatkowej. - Pracy jest sporo: zwiezienie sprzętu, zakwaterowanie zespołów, zorganizowanie dla nich treningów, ale też ludzi, którzy chcą przy tym pracować. Trzeba to wszystko spiąć, co robił Wojciech Rozdolski organizator turnieju i prezes Dolnośląskiego Związku Piłki Siatkowej - dodaje.

Miesiąc temu w Twardogórze w ramach TAURON Gigantów Siatkówki rywalizowali panowie. Wygrał Jastrzębski Węgiel. - Ekipa GOSiR-u Twardogóra bardzo się we wszystko zaangażowała. Widać, że to są profesjonaliści, dla których nie była to pierwsza taka impreza. Wiedzieli co i jak robić - deklaruje Tomasz Sobolewski. Wczoraj wszyscy uczestnicy zameldowali się już na Dolnym Śląsku. W trakcie dwudniowej (sobota-niedziela) rywalizacji zobaczymy: mistrza Polski Chemika Police, wicemistrza - Developres Rzeszów, wicemistrza Niemiec SC Postdam i 12-krotnego mistrza tego kraju SSC Palmberg Schwerin. Codziennie rozgrywane będą dwa mecze, a turniej będzie miał charakter polsko-niemieckiego pojedynku.