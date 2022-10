TAURON Giganci Siatkówki Kobiet w Twardogórze - wielki puchar dla Chemika Police [WYNIKI]

Porażka DevelopResu z Poczdamem

W swoim drugim meczu na TAURON Gigantach Siatkówki w Twardogórze DevelopRes Rzeszów przegrał 2:3 z wicemistrzem Niemiec SC Potsdam.

DevelopRes zaczął mecz trochę zdekoncentrowany. Tymczasem wicemistrz Niemiec od początku podyktował twarde warunki. Niemki dobrze grały na siatce i wykorzystywały swoje szanse w ataku. Potsdam objął więc prowadzenie 11:6 i Stephane Antiga poprosił o czas. Po powrocie na boisko punkt zdobyła jednak nie rzeszowianka, a Sarah van Aalen (12:6).

Rywalki Polek popełniały jednak błędy, a to pozwoliło zbliżyć się na dwa punkty 14:16). Przerwa na żądanie pozwoliła siatkarkom z Poczdamu wrócić do czterech punktów przewagi. Walka trwała do końca. Przez moment wydawało się, że Rzeszów dogoni przeciwniczki, ale mecz efektownym blokiem zakończył duet van Aalen - Cekulaev (25:22).

Pierwszy moment w drugiej odsłonie nastąpił od remisu 3:3, kiedy to Rzeszów zdobył cztery punkty z rzędu (7:3; 8:4). Generalnie jednak zdobywanie punktów z ataku obu drużynom przychodziło z trudem. Zagotowało się pod siatką przy wyniku 11:7, kiedy to piłka wyszła na aut. Sędzia przyznał punkt Niemkom, ale rzeszowianki protestowały wskazując, że piłka przeszła po palcach (11:8). Ta sytuacja chyba nieco rozkojarzyła Polki, bo za moment mieliśmy remis (12:12) i czas dla Antigi. Sportowa złość wzięła jednak górę i za chwile DevelopRes prowadził 15:12. Koniec należał zdecydowanie do siatkarek Antigi, które wyrównały stan meczu (25:19).

Trzeci set zaczął się od efektownego ataku Orvosovej, a potem prowadzenie polskiej drużyny 4:1 i 5:2. Gra trochę falowała (5:5, 9:7), ale to DevelopRes miał lekką przewagę. Efektownie udało się na skrzydle zatrzymać Laurę Emonts, lecz odpowiedzią był atak ze środka (11:8). Trener Guilllermo Hernandez wprowadził na boisko przyjmującą Fleur Savelkoel, która w sobotę napsuła sporo krwi Chemikowi Police. Holenderka pociągnęła swoją drużynę, skończyła kilka akcji i Antiga musiał wziąć czas (21:20). Kolejna piłka poszła w aut i mieliśmy remis. Pierwszą piłkę setową miał Rzeszów, ale Niemki postawiły blok (24:24). Tym samym odpowiedziały Jurczyk i Szlagowska. Tej szansy wicemistrzynie Polski już nie wypuściły (26:24).