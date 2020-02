Tatuażysta trafi przed sąd. Wrocławianka po jego zabiegu prawie straciła wzrok

Piotr A. może trafić za kraty nawet na trzy lata. Do sądu we Wrocławiu trafił akt oskarżenia w jego sprawie. Chodzi o wydarzenia sprzed trzech lat. Prokuratura zarzuca mężczyźnie, że oślepił Aleksandrę Sadowską, wykonując jej tatuaż oczu. Zdaniem śledczych naraził ją na kalectwo.

22-letnia Aleksandra Sadowska z Wrocławia straciła wzrok w prawym oku w kwietniu 2017 roku, a lewe zostało uszkodzone.

To efekt nieudanego zabiegu przeprowadzonego przez warszawskiego tatuażystę. Kobieta chciała, by wytatuować oczy - tak, by biała ich część stała się czarna. Dziewczyna nie ukrywała, że wzorem był dla niej raper Popek. Po tym, jak o jej sprawie zrobiło się głośno, okrzyknięto ja nawet w sieci mianem „fanki Popka”.

Po wykonaniu tatuażu kobieta poinformowała, że przestała widzieć na prawe oko, a jakość widzenia w lewym uległa dramatycznemu obniżeniu. Usłyszała, że to normalny objaw, który powinien przejść i dostała zalecenie stosowania okładów i przyjmowania leków przeciwbólowych.

Usłyszała, że opuchlizna będzie schodzić nawet do 3 tygodni i wtedy też 22-latka znów będzie widziała na prawe oko. Niestety tak się nie stało.