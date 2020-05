Targowisko na Krakowskiej we Wrocławiu. Można tam było kupić wszystko! [ARCHIWALNE ZDJĘCIA]

W latach 80. przy ul. Krakowskiej we Wrocławiu działał bazar, na którym można było kupić dosłownie wszystko. Samochody, dywany, futra, a także zagraniczne czasopisma czy gołębie pocztowe. Pamiętacie to targowisko? Co udało Wam się tam kupić? Czekamy na Wasze komentarze i zapraszamy do obejrzenia archiwalnych zdjęć. Wystarczy kliknąć w fotografię powyżej, a następnie na kolejne slajdy przechodzić za pomocą strzałek lub gestów.

