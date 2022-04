Targowiska i bazary we Wrocławiu w czasach PRL-u i latach 90. XX wieku. Dużo się zmieniło? [ZDJĘCIA]

Kiedy sklepy ziały pustką, a na półkach stały siermiężne towary, wszelkiego luksusu szukało się na targowiskach. Tam można było kupić wspaniałe tureckie dywany, futra, kożuchy, zagraniczne kosmetyki, czasem nawet złote zegarki (no dobrze, podróbki złotych zegarków) i inne pożądane dobra. Obok towarów przemysłowych stały stoiska z warzywami, owocami i nabiałem. Na placu Grunwaldzkim działał pierwszy chyba we Wrocławiu lumpeks: trzy raz w tygodniu podjeżdżał samochód wypełniony zagranicznymi, używanymi dziecięcymi ciuszkami. Zresztą bardzo dobrej jakości. Wiem, bo sama robiłam tam zakupy! Zobacz archiwalne zdjęcia targów, targowisk i bazarów działających przed laty we Wrocławiu i okolicy na kolejnych slajdach. Możesz na nie przechodzić za pomocą strzałek lub gestów >>>

