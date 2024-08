Targi Roślin w Alei Bielany - przenieś tropikalny klimat do swojego domu. Szansa na nowe rośliny i duże rabaty!

Choć lato powoli dobiega końca, a zieleń zaczyna ustępować miejsca jesiennym barwom, istnieje sposób, aby zatrzymać tropikalny klimat w swoim domu na dłużej. Już w najbliższy weekend, Aleja Bielany zaprasza na kolejną edycję Targów Roślin. To wyjątkowa okazja, by przenieść się w egzotyczną podróż pełną zieleni i odkryć bogactwo roślin z różnych zakątków świata.

Gdzie i kiedy odbędą się Targi Roślin?

Wydarzenie będzie miało miejsce w Alei Bielany, przy środkowym wejściu. To doskonała okazja, by spędzić weekend wśród roślin, które mogą stać się ozdobą Twojego wnętrza.

Co czeka na Targach Roślin?

Każda roślina będzie opatrzona oznaczeniami z wymaganiami pielęgnacyjnymi, co ułatwi wybór odpowiedniego gatunku do warunków panujących w domu. Dodatkowo, dostępne będą gotowe mieszanki podłoży, dedykowane do różnych typów roślin, co sprawi, że nowy nabytek będzie miał idealne warunki do wzrostu.