Tanie loty na jarmarki bożonarodzeniowe w Europie. Nowa promocja w Ryanair do 11 listopada 2022. Tylko 39 zł do Turynu, 79 do Mediolanu Emil Hoff

Ryanair oferuje tanie bilety lotnicze do miast Europy słynących z pięknych jarmarków bożonarodzeniowych. Za kilkadziesiąt złotych można polecieć np. do Pragi, Mediolanu, Turynu czy Norymbergi. Promocja trwa do 11 listopada 2022. Na zdjęciu: jarmark w Norymberdze. Na licencji CC BY-ND 2.0 Roderick Eime, Flickr.com, CC BY-ND 2.0, zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (5 zdjęć)

Jarmarki bożonarodzeniowe w Polsce i całej Europie mają się otworzyć już niebawem, najpóźniej w trzecim tygodniu listopada. Linia Ryanair przygotowała promocję na tanie loty do europejskich miast, słynących z pięknych, pełnych atrakcji dla całej rodziny i świątecznej atmosfery jarmarków bożonarodzeniowych. Do Turynu można polecieć nawet za 39 zł w jedną stronę, do Mediolanu za 79, do Norymbergi za 69. Oferta jest ważna tylko do 11 listopada 2022.