Taksówkarz bez egzaminu. Od stycznia 2020 r. nikt nie będzie sprawdzał, czy znasz miasto

Dotąd kandydaci na taksówkarzy we Wrocławiu, zanim dostali licencję, musieli zdać ustny egzamin przed urzędniczą komisją. Pytania na egzaminie dotyczyły topografii miasta, przepisów i zasad jazdy taksówką. Żeby na nie odpowiedzieć, kierowcy musieli zaliczyć wcześniej kurs i nauczyć się mapy miasta, tak, by znać każdą ulicę, plac, urząd, rondo, a nawet sklep we Wrocławiu.

Przykładowe pytania, na które musieli odpowiedzieć przyszli taksówkarze:

- Proszę wskazać najkrótszą trasę przejazdu z Hotelu VEGA do Ogrodu Japońskiego wymieniając wszystkie przejeżdżane ulice, place i mosty.

- Proszę wskazać najkrótszą trasę przejazdu z ul. Abramowskiego do ul. Głogowczyka, wymieniając wszystkie przejeżdżane ulice, place i mosty.

- Proszę wskazać najkrótszą trasę przejazdu z ul. Strachocińskiej na ul. Piwną wymieniając przejeżdżane ulice, place i mosty.

- Przy jakich ulicach znajdują się: Starostwo Powiatowe, Poliklinika MSWiA, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna?

Na jakich osiedlach znajdują się ulice: Dolnobrzeska i Kosynierów Gdyńskich?

- Proszę podać sposób oznakowania taksówek we Wrocławiu.

- Co powinno znajdować się na wyposażeniu taksówki?

- Proszę wskazać najkrótszą trasę przejazdu z ul. Krakowskiej na ul. Swojczycką i z ul.Skarbowców na Cmentarz Grabiszyński.

- Przy jakiej ulicy znajduje się Centralny Punkt Krwiodawstwa?

- Przy jakiej ulicy znajduje się Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu?