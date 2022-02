Takie są skutki uboczne picia kawy rano. Tak reaguje organizm, gdy wypijesz kawę na pusty żołądek. Tak reaguje Twój organizm

Skutki uboczne picia kawy na pusty żołądek. Kawa zwiększa wydzielanie hormonu stresu, czyli kortyzolu. Jego poziom jest naturalnie wyższy rano, by zmotywować organizm do działania. Wypicie kubka kawy rano na czczo, może więc pogorszyć nastrój. Poprzez zwiększony poziom kortyzolu we krwi, może dojść do zwiększenia drażliwości i demotywacji. Warto zwracać na to uwagę, ponieważ nie są to pożądane skutki.

