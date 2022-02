Takie perełki wrocławianie oddają zupełnie ZA DARMO na olx.pl. Zobaczcie! r

Szukasz lodówki, telewizora lub mebli do pokoju? Marzy ci się futro? Albo narty? Lub kultowa meblościanka z czasów PRL? To wszystko jest na wyciągnięcie ręki, i to za darmo. Oto rzeczy, które wrocławianie oddają na OLX.PL za "dziękuję"! W rzeczach do oddania znaleźliśmy nawet pianino i wózek inwalidzki. Zobaczcie - szczegóły w galerii naszych zdjęć!