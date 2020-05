Takich reklam już nie ma, czyli jak się kusiło klientów w PRL-u [GALERIA]

We współczesnych czasach reklama stała się niemal dziedziną sztuki. Handel bez bilbordów, reklam w prasie, telewizji czy internecie praktycznie przestałby istnieć. Okazuje się jednak, że w czasach głębokiego PRL-u twórcy reklam też byli pomysłowi, błyskotliwi i potrafili tworzyć z przymrużeniem oka. Prawdziwymi perełkami są reklamy zachęcające do gry "loterii pieniężnej", kupna zegarka czy... tranzystora. Sami zobaczcie jak w latach 50., 60. i 70. wyglądały reklamy w krakowskiej prasie. Zapraszamy do galerii.