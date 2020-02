Takich biegaczy jeszcze nie widzieliście. Zobaczcie zdjęcia z 5. Biegu Karnawałowego we Wrocławiu

600 osób wystartowało w niedzielę o godz. 11 w 5. Biegu Karnawałowym organizowanym przez Stowarzyszenie Pro Run Wrocław.

Najszybciej dystans 10 km - piękną trasą po wałach wzdłuż Odry - pokonał 37-letni Adam Putyra. Jego czas to 33:02. Jak na karnawał przystało wielu zawodników wystartowało w fantazyjnych przebraniach.

5. Bieg Karnawałowy - Wrocław 2020 (WYNIKI, ZDJĘCIA, STROJE, PRZEBRANIA, KONKURS NA PRZEBRANIE)

5. Bieg Karnawałowy to jedna z pierwszych imprez biegowych w 2020 roku we Wrocławiu. Na solidne przetarcie na 10 km piękną trasą od hotelu GEM wzdłuż Odry zdecydowało się ok. 600 osób. Wygrał Adam Putyra z Wrocławia, który pokonał trasę w 33 minuty.

Wynik sportowy to nie wszystko. Liczyło się także... karnawałowe przebranie. Organizatorzy zapewniają, że właściciel najlepszego stroju dostanie nagrodę. Głosują internaui na profilu Pro Run Wrocław na Faebooku.