Tak zmienia się osiedle Jagodno we Wrocławiu. Zobaczcie nową inwestycję!

- To co wyróżnia tę inwestycję to nowoczesna architektura, która zapewni wygodę mieszkańcom, a także elegancka zabudowa oraz imponująca roślinność. Na terenie osiedla nie zabraknie drzew oraz kwitnących cały rok krzewów i bylin, a całość będzie podkreślona intuicyjnym i energooszczędnym systemem oświetleniowym. O to, by można się było czuć nie tylko komfortowo, ale też bezpiecznie, zadba całodobowy monitoring. Mieszkania cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem i w sprzedaży pozostało nam już tylko ok. 10% lokali dla tego etapu inwestycji. Cena za metr kwadratowy mieści się w granicach od 7 do 8,5 tys. zł. – mówi Angelika Kliś, Członek Zarządu ATAL S.A.

Budowa drugiego etapu osiedla trwała niespełna dwa lata, a rozpoczęła się w IV kwartale 2019. W tym czasie powstało 111 mieszkań o zróżnicowanych metrażach (32,07 do 104,60 mkw), od kawalerek po mieszkania 4-pokojowe. Blisko połowa to lokale 3-pokojowe.