Tak zmieni się okolica ulicy Grabiszyńskiej we Wrocławiu (WIZUALIZACJE)

W IV i V etapie powstanie łącznie 321 mieszkań. Do wyboru są lokale od 2- do 5-pokojowych o powierzchni od 36 do 88 m kw. Na uwagę zasługują m. in. „czwórki”, które były projektowane z myślą o rodzinach. Projektanci pamiętali więc o widnej kuchni, dodatkowej toalecie czy o gabinecie.

Jak informuje deweloper, każde mieszkanie ma ustawny balkon, loggię, a na parterze – ogródek przystosowany do zamontowania automatycznego podlewania. Z kolei mieszkania dwupokojowe to rozwiązanie dla młodych na start lub jako inwestycja. Praktyczne rozkłady pozwolą na wygodne zamieszkiwanie nawet 3-osobowej rodzinie.

- W czwartym i piątym etapie architekci postawili na spójną z poprzednimi etapami kolorystykę i użycie wysokiej jakości materiałów wykończeniowych. Odcienie bieli i beżu nadadzą budynkom elegancki i klasyczny charakter – mówi Bartosz Sekuła, dyrektor oddziału regionalnego Spravii we Wrocławiu. - Jak zawsze, szczególną uwagę poświęciliśmy projektowi zieleni i zagospodarowania terenów wewnętrznych. Zasadzimy drzewa, krzewy, byliny i pnącza. Tak zaaranżujemy zieleń, aby stworzyć rozwiązania bioróżnorodne i ekologiczne – dodaje dyr. Sekuła.

Dopełnieniem całości będzie mała architektura (ławki, stoliki, hamaki, leżaki), siłownia zewnętrzna, amfiteatr i plac zabaw.

Warto podkreślić, że miejsce jest dobrze skomunikowane z innymi częściami miasta: przystanek tramwajowy znajduje się przy samym osiedlu, a ścieżka rowerowa biegnie do samego Rynku. W pobliżu znajdują się sklepy, centra handlowe, przedszkola i szkoły. Blisko stąd także do parku Grabiszyńskiego i Lasku Oporowskiego.