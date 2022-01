Kibice lat 90' - wszystko się zmieniło Przestarzałe stadiony, groteskowe kominiarki fanatyków, częste zadymy - futbol lat 90' często przypominał na trybunach dżunglę. Chociaż minęło dopiero 20 lat, to wciąż wielu wspomina tamte czasy - jedno z nostalgią, innych z lekkim uśmiechem. Znaleźliśmy w naszym archiwum zdjęcia przede wszystkim z trybun Zagłębia Lubin i Śląska Wrocław właśnie sprzed dwóch dekad. Zobaczcie, jak to wyglądało, a może ktoś... ZNAJDZIE SIĘ NA ZDJĘCIU! WAŻNE - DO KOLEJNYCH ZDJĘĆ MOŻNA PRZEJŚĆ ZA POMOCĄ GESTÓW LUB STRZAŁEK

fot. Tadeusz Szwed