Tak wyglądają polskie izby wytrzeźwień od środka (ZOBACZ ZDJĘCIA)

Z pewnością noc w tym miejscu nie należy do przyjemnych. Luksusów tu nie ma, śniadania rano do łóżka nie podają, a za przespanie się na niewygodnym łóżku trzeba zapłacić niekiedy, jak za dobry hotel. Zobaczcie, jak wyglądają izby wytrzeźwień w całej Polsce od środka. To nie będzie miłe oglądanie...