Tak wyglądają najdroższe domy do kupienia w Polsce. Robią wrażenie! Prywatne baseny, ogromne ogrody i nowoczesne wnętrza

Najdroższe domy w Polsce
Przestronne wnętrza, nowoczesny design, zadbany ogród z basenem... Zobaczcie luksusy, które oferują nam najdroższe domy, jakie można kupić w Polsce. Trzeba mieć wiele milionów złotych w kieszeni, by móc tam zamieszkać, ale pooglądać zawsze można! Z serwisu otodom.pl wybraliśmy 10 najdroższych domów jednorodzinnych, jakie są do kupienia w Polsce. Zobaczcie, jak prezentują się te rezydencje i ile za taki luksus trzeba zapłacić!
Najdroższe rezydencje, pałace i dworki na sprzedaż na Pomorzu ZDJĘCIA
Tak można mieszkać na Pomorzu! Pałace, luksusowe rezydencje i dworki z regionu do kupienia. Co jest na sprzedaż? Zobaczcie! Oczywiście prestiż i wygoda mają swoją cenę. A Pomorze znane jest z wysokich...
Najdroższe rezydencje często znajdują się w dużych miastach, niedaleko centrum, ale nie tylko. Najdroższe i najpiękniejsze posiadłości oferują odpoczynek z dala od miejskiego zgiełku i betonu.
W galerii prezentujemy po kilka zdjęć z każdej oferty. Wszystkie prezentowane oferty pochodzą z portalu otodom.pl.
W galerii zdjęć znajdziesz:
- Pałac Prezydenta Mościckiego w Runowie k/Więcborka
- Dom w Warszawie o pow. 600 m kw.
- Rezydencję blisko centrum Warszawy
- Dom w Konstancinie-Jeziornej
- Inteligentną willę w Gdańsku
- Nowoczesną Willę Na Starym Mokotowie
- Pałac pod Kampinosem w Lesznie
- Unikatowy pałac w Chrzanowie Dużym
- Dworek nad wodą i molo nad jeziorem pod Poznaniem
- Wyjątkową rezydencję z bajkowym ogrodem i stawem w Milanówku
TOP 10 najdroższych domów w Polsce. Zobacz zdjęcia w naszej galerii.