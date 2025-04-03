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Tak wyglądają najdroższe domy do kupienia w Polsce. Robią wrażenie! Prywatne baseny, ogromne ogrody i nowoczesne wnętrza

Joanna Surażyńska-Bączkowska
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Dworek nad wodą i molo nad jeziorem pod Poznaniem - Chyby 20 000 000 zł
Dworek nad wodą i molo nad jeziorem pod Poznaniem - Chyby 20 000 000 zł fot. otodom
Wyjątkowa, ekskluzywna rezydencja
Zobacz galerię (61 zdjęć)
Prywatna Rezydencja - Pałac Prezydenta Mościckiego
Najdroższe domy na sprzedaż w Polsce! Przedstawiamy najpiękniejsze rezydencje, wille i pałace, za które trzeba zapłacić krocie. Ten luksus robi piorunujące wrażenie. Znajdziemy tam prywatne baseny, ogromne ogrody i nowoczesne wnętrza. Wejdź w naszą galerię i zobacz zdjęcia przepięknych willi oraz ceny, które trzeba za nie zapłacić.

Najdroższe domy w Polsce

Przestronne wnętrza, nowoczesny design, zadbany ogród z basenem... Zobaczcie luksusy, które oferują nam najdroższe domy, jakie można kupić w Polsce. Trzeba mieć wiele milionów złotych w kieszeni, by móc tam zamieszkać, ale pooglądać zawsze można! Z serwisu otodom.pl wybraliśmy 10 najdroższych domów jednorodzinnych, jakie są do kupienia w Polsce. Zobaczcie, jak prezentują się te rezydencje i ile za taki luksus trzeba zapłacić!

Najdroższe rezydencje, pałace i dworki na sprzedaż na Pomorzu ZDJĘCIA

Najdroższe rezydencje, pałace i dworki na sprzedaż na Pomorzu ZDJĘCIA

Tak można mieszkać na Pomorzu! Pałace, luksusowe rezydencje i dworki z regionu do kupienia. Co jest na sprzedaż? Zobaczcie! Oczywiście prestiż i wygoda mają swoją cenę. A Pomorze znane jest z wysokich...

Joanna Surażyńska-Bączkowska
Joanna Surażyńska-Bączkowska

Najdroższe rezydencje często znajdują się w dużych miastach, niedaleko centrum, ale nie tylko. Najdroższe i najpiękniejsze posiadłości oferują odpoczynek z dala od miejskiego zgiełku i betonu.

W galerii prezentujemy po kilka zdjęć z każdej oferty. Wszystkie prezentowane oferty pochodzą z portalu otodom.pl.

W galerii zdjęć znajdziesz:

  • Pałac Prezydenta Mościckiego w Runowie k/Więcborka
  • Dom w Warszawie o pow. 600 m kw.
  • Rezydencję blisko centrum Warszawy
  • Dom w Konstancinie-Jeziornej
  • Inteligentną willę w Gdańsku
  • Nowoczesną Willę Na Starym Mokotowie
  • Pałac pod Kampinosem w Lesznie
  • Unikatowy pałac w Chrzanowie Dużym
  • Dworek nad wodą i molo nad jeziorem pod Poznaniem
  • Wyjątkową rezydencję z bajkowym ogrodem i stawem w Milanówku
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Wiosną zachwycają kwiatami. Znasz te drzewa i krzewy? Sprawdź!

Pytanie 1 z 10
Krzew na zdjęciu to:

TOP 10 najdroższych domów w Polsce. Zobacz zdjęcia w naszej galerii.

Zobacz galerię(61 zdjęć)
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