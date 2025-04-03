Tak wyglądają najdroższe domy do kupienia w Polsce. Robią wrażenie! Prywatne baseny, ogromne ogrody i nowoczesne wnętrza

Najdroższe rezydencje często znajdują się w dużych miastach, niedaleko centrum, ale nie tylko. Najdroższe i najpiękniejsze posiadłości oferują odpoczynek z dala od miejskiego zgiełku i betonu.

W galerii prezentujemy po kilka zdjęć z każdej oferty. Wszystkie prezentowane oferty pochodzą z portalu otodom.pl.

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