Tak wygląda ostatni odcinek S3 na Dolnym Śląsku. Zobacz zdjęcia z placu budowy!

Obecnie na odcinku liczącym sobie ponad 15 km - od Kamiennej Góry do Lubawki (granica państwa) pracuje ok. 950 osób. Zakończono już prace związane m.in. z odhumusowaniem, wycinką drzew i krzewów, wzmocnieniami podłoża oraz wymianą gruntu. W zakresie robót drogowych wykonano do tej pory ponad 40 tysięcy m³ wykopów