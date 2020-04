Tak wygląda opustoszały Wrocław z okien policyjnego helikoptera (FILM, ZDJĘCIA)

Dzisiaj jest Wielki Piątek. Przeczytaj, co wolno robić, co można jeść, a czego nie (SZCZEGÓŁY POSTU)

Wielki Piątek to jedyny dzień w roku, w którym nie odprawia się mszy świętej. Obowiązuje też ścisły post. Co wolno, a co jest zakazane w Wielki Piątek?