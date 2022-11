Tak wygląda najmniejsze mieszkanie na sprzedaż na Dolnym Śląsku. Mikokawalerka we Wrocławiu ma 13,27 mkw! Adrianna Szurman

Mikrokawalerka na sprzedaż mieści się na Nadodrzu we Wrocławiu i jest naprawdę malutka! Ma zaledwie 13,27 mkw, a zmieściło się tu naprawdę sporo! To mieszkanie nie jest tanie, bo za metr kwadratowy trzeba zapłacić 13 tys. 489 zł. Takie lokale są coraz bardziej popularne. Zobaczcie na zdjęciach, jak jest urządzony ten we Wrocławiu. Dalibyście radę funkcjonować w takim wnętrzu?