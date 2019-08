Tak wygląda lato w fabryce... bombek! Praca wre [ZDJĘCIA]

Vitbis to prawdziwa perła wśród polskich firm zajmujących się produkcją bombek. Ozdoby ze Złotoryi zdobią w grudniu pałace prezydenckie, salony królewskie i najbardziej prestiżowe domy handlowe. Zanim jednak te małe, szklane dzieła sztuki zawisną na choinkach trzeba je "wydmuchać" i udekorować. Lato to szczyt sezonu w produkcji bombek.

Rocznie w Vitbisie powstaje około 27 milionów szklanych bombek - wszystkie wykonane z najwyższą starannością, pieczołowicie dekorowane i pięknie zapakowane. Jakość to znak firmowy złotoryjskich ozdób i wiedzą o tym klienci pod każdą szerokością geograficzną. Bombki z Vitbisu kupimy w Azji, Europie, czy obu Amerykach.

– Rzeczywiście pracy jest bardzo dużo, ale na przestrzeni lat wyrobiliśmy w sobie taką systematyczność, że nie obawiamy się o produkcję - mówi Błażej Prus, dyrektor ds. eksportu w firmie Vitbis.. – W ciągu pięciu ostatnich lat nasza produkcja wzrosła o ok. 80 proc. - dodaje.

Pierwszym przystankiem każdej bombki jest dział dmuchalni. To tam, niezależnie od pory roku, jest bardzo gorąco. Dlaczego? Ponieważ na hali stoją palniki, które rozgrzewają szklane rury do czerwoności.

W Vitbisie rocznie produkuje się około 27 milionów sztuk bombek. Każda z nich na początku wygląda dokładnie tak samo... to szklana rura, która zostanie dopiero poddana obróbce.

Każdego roku w Vitbisie powstają nowe wzory. W tym roku obok kolekcji koralowej jest również ta, którą zdobią wizerunki zwierząt. To oczywiście nie wszystko, ale na efekty musimy poczekać do okresu przedświątecznego. Z kolei na rynku amerykańskim coraz popularniejsze stają się szklane ozdoby w formie bombek stworzonych z myślą o Halloween.

- Od kilku lat modny jest kolor biały. I tak będzie również w tym roku, ale z dodatkiem koloru koralowego. To prawdziwy hit tego sezonu - dodaje Błażej Prus.

To jaki kolor będzie miała bombka, czy będzie matowa, czy błyszcząca - wszystko zależy od zamówień i wizji artystów z Vitbisu. Każdego roku trendy w kolorystyce i wzornictwie ozdób choinkowych wyznacza właśnie złotoryjska fabryka. I nie chodzi tu tylko o polski, ale też o światowy rynek.

Kiedy wydmuszka się schłodzi, rozpoczyna się proces srebrzenia bombki. Bombki trafiają do działu lakierni, gdzie wstrzykiwany do wnętrza bombki azotan srebra daje efekt lustra, w którym można się przejrzeć. Oczywiście niektóre bombki nie są barwione w ten sposób i pozostają przezroczyste jak szkło.

Szkło w temperaturze ok. 650°C zaczyna być plastyczne. Dzięki temu wykwalifikowany dmuchacz może stworzyć dowolny kształt.

Bombki, które uzyskały oczekiwany kształt i główny kolor, trafiają do dekoratorni. Tutaj te szklane ozdoby stają się prawdziwymi dziełami sztuki. Dodajmy, że na każdym etapie produkcji ozdoby są szczegółowo oglądane. Jakiekolwiek defekty eliminują bombkę z dalszego etapu produkcji. Jakość przede wszystkim.

Dekoratorzy dzięki swoim umiejętnościom potrafią przenieść na bombkę najbardziej skomplikowane wzory. Malowanie jest trudniejsze, bowiem odbywa się na zakrzywionej powierzchni.

- Nad kolekcjami pracujemy cały rok. Mamy dział, który opracowuje nowe wzory na bazie obowiązujących trendów i wspólnie z dekoratorami przenosimy je na bombki. Odwzorowanie takiej koncepcji na okrągłych bombkach nie jest takie proste. Dekorator musi umieć przelać wzór do kształtu kuli - informuje Vitbis.

Bombki otrzymują zawieszki i wędrują do pakowni. Niektóre, najczęściej te przezroczyste, zyskać mogą także wypełnienie. Bombka z materiałem imitującym śnieżny puch wygląda olśniewająco na każdej choince. W pakowni bombki trafiają do różnego rodzaju opakowań - tych najprostszych, ale i luksusowych, wyściełanych materiałem. Jednocześnie jeszcze raz kontrolowana jest jakość wykonania produktu przed wysyłką do klienta.