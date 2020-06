Tak wrocławianie wypoczywali w sobotę na kąpielisku Morskie Oko (ZDJĘCIA)

Na wszystkich basenach i kąpieliskach obowiązują obostrzenia związane z pandemią:

- Limity osób, które mogą korzystać z kąpielisk, tak, aby na każdą z nich przypadały co najmniej 4 metry kwadratowe powierzchni (nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących);

- Zakrywanie ust i nosa. Klienci mają obowiązek posiadania maseczki (osłona ust i nosa) w trakcie przemieszczania się po terenach basenów i kąpielisk.

- Szatnie będą zamknięte.

- Należy zachowywać dystans społeczny i minimalną odległość od osób postronnych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa na całym obszarze obiektu, także podczas kąpieli w wodzie, jak również w czasie oczekiwania na wejście na teren kąpieliska/miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli (z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących).

- Należy unikać zatłoczonych plaż/miejsc lub zgromadzeń na terenie kąpieliska/miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.

- Należy stosować środki ochrony zgodnie z regulacjami obowiązującego prawa.

- Zaleca się szczególnie staranne zasłanianie ust i nosa (z użyciem chusteczki) podczas kaszlu i kichania.

- Należy korzystać z własnego sprzętu turystycznego, przyborów toaletowych (koce, pledy, leżaki, maty, ręczniki, sprzęt do nauki lub ułatwienia pływania, sprzęt ochronny).

- Zaleca się szczególną dbałość o higienę rąk – częste mycie rąk wodą z mydłem oraz/lub ich dezynfekcja, po skorzystaniu z toalety, także po kontakcie z wszelkimi powierzchniami/urządzeniami publicznego użytku.

- Należy zachowywać czystość, wyrzucać odpady do właściwych pojemników, zgodnie z zasadami segregacji, o ile to możliwe.

- Nie należy korzystać z kąpielisk/miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w przypadku złego samopoczucia i podwyższonej ciepłoty ciała, infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.