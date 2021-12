Tak sprzedaje się żywe ryby we Wrocławiu. Szokujące sceny na Świebodzkim, jest zawiadomienie do prokuratury [FILM, ZDJĘCIA] Katarzyna Zimna

Co roku przed Bożym Narodzeniem na ulicach Wrocławia, na targowiskach i bazarach otwierają się punkty, w których sprzedawane są żywe karpie. Chętnych do ich zakupu nie brakuje, choć zdarza się, że dzieją się tam dantejskie sceny. Fundacja Viva! pokazała sytuację, która miała miejsce na targowisku "Świebodzki" we Wrocławiu. Nagranie jest szokujące! Obejrzyjcie poniżej.