Tak się mówi we Wrocławiu. Te powiedzenia zrozumieją tylko mieszkańcy Wrocławia Konrad Bałajewicz

Wielkie targowisko na terenie dawnego Dworca Świebodzkiego przyciąga tłumy wrocławian. Asortyment dostępnych produktów jest niezwykle bogaty: znaleźć tu można wszystko - meble, mięso, starocie, majtki, kosmetyki, futra, a to wszystko w chmurce grillowego oparu snującego się alejkami.

Wrocławska gwara. Czy coś takiego w ogóle istnieje? Sprawdźmy! "Panowie z Wrocławia? My też ze Lwowa!". To nie sekretne hasło, a powiedzenie, które zrozumie każdy wrocławianin. Poza kresowianami, do naszego miasta przyjechali ludzie z Wielkopolski, czy Warszawy. Dzięki temu powstała "wrocławska gwara". Te powiedzenia zrozumie tylko wrocławianin zakorzeniony w mieście. Znacie te zwroty?