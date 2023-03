Tak się mówi we Wrocławiu, posłuchaj to wrocławska gwara. Te zwroty zrozumieją jedynie rodowici mieszkańcy Wrocławia

Wrocławska gwara - czy takie coś w ogóle istnieje?

Gwara to nic innego jak termin określający odmiany języka odrębne od odmiany ogólnej. Zazwyczaj odnosi się do konkretnego terenu i określonej grupy mieszkańców. Czy we Wrocławiu mamy swoją gwarę? Nie, ale na pewno mamy określenia charakterystyczne jedynie dla stolicy Dolnego Śląska.