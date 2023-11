Tak parkują przy wrocławskich cmentarzach. Gdyby mogli, pojechaliby po cudzych grobach!

Mimo przygotowanych, wyznaczonych miejsc postojowych i wygrodzeń, terenów na które kategorycznie wjeżdżać nie wolno, kierowcy przyjeżdżający na wrocławskie cmentarze prześcigają się w pomysłowości, gdzie zostawić swoje auto. Niestety, nie prowadzi to do niczego dobrego. Rozjeżdżane i niszczone są zielone tereny, gdzie auta kategorycznie nie powinny się znaleźć.

- Wstyd i żenada. Ci pseudokierowcy, gdyby mogli, to po cudzych grobach dojechaliby do celu - komentuje wrocławska straż miejska w mediach społecznościowych. - Co jest z wami ludzie nie tak? - pytają retorycznie mundurowi.