Tak morsy z Wrocławia szalały mikołajkowo w weekend na Morskim Oku i w... Świnoujściu (ZOBACZ ZDJĘCIA) r

Wrocławskie Morsy rozdzieliły się w ten weekend. Część została we Wrocławiu i morsowała na Morskim Oku (temperatura wody wynosiła 3 stopnie Celsjusza), a część pojechała nad Bałtyk na "Inwazję morsujacych mikołajów" do Świnoujścia. A już w najbliższą niedzielę (12 grudnia, godz. 10.45) Stowarzyszenie Wrocławskie Morsy włącza się do pomocy w walce dzielnej wojownicznki Amelki chorej na SMA (więcej o chorobie https://www.siepomaga.pl/amelka-sma). W tym dniu będą dostępne ciasta, ciepłe napoje i ognisko.