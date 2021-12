Pamiętacie jak wyglądało wtedy miasto, jak wyglądaliśmy my? Do zabawy wystarczył jeden trzepak, kawałek drabinki, kilka resoraków z Niemiec czy po prostu podjazd dla wózków na schodach. Zamiast na lodowiskach, ślizgaliśmy się na zamarzniętej fosie, zimy przynosiły nie tylko mróz, ale także śnieg. Do banku stało się w kolejce a na uczelnianej stołówce kupowało pierwsze komputery i pirackie gry. Ale tylko w niedzielę!