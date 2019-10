Tak jeździliśmy koleją przed II wojną (ARCHIWALNE ZDJĘCIA)

JEW, for. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Mamy dla Was archiwalne fotografie kolei przygotowane przez Narodowe Archiwum Cyfrowe. Przed wojną w II RP kolejarz to był jeden z najbardziej szanowanych zawodów. Również tabor, który był wykorzystywany wówczas w Polsce należał, przynajmniej w części, do bardzo nowoczesnych. Zobaczcie archiwalne zdjęcia z naszej galerii oraz opisy przygotowane przez Narodowe Archiwum Cyfrowe.