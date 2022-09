Tak internet nabija się w Wrocławia. My też się uśmiechamy, bo mamy do siebie dystans! Redakcja GazetaWroclawska.pl

Internauci często nie mają litości a Wrocław zdaje się być dla nich nieskończonym źródłem inspiracji. Wykolejone tramwaje, ciągłe korki, czy smog są częstym przyczynkiem do żartów. Zapraszamy do obejrzenia porcji najnowszych wrocławskich memów na kolejnych slajdach. @internet Zobacz galerię (28 zdjęć)

