Tak dziś wygląda w środku opuszczony, kultowy szpital na Dolnym Śląsku. Przeraża, zachwyca, przygnębia [FILM, ZDJĘCIA ] Adrianna Szurman

Szpital dziecięcy na Gaju w Wałbrzychu dla wielu mieszkańców jest obiektem kultowym. Do zdrowia dochodziło tu tysiące małych pacjentów z całego regionu. Zamknięty w roku 2003, choć doglądany marnieje z roku na rok. Zobaczcie co zrobił czas, zbieracze złomu i co zostało po dawnej świetności placówki. Zdjęcia i filmy dzięki uprzejmości "Urbex Forgotten By Time".