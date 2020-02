Tak budowano linie tramwajowe do Leśnicy, Księża Małego, czy Pafawagu. ZOBACZ ARCHIWALNE ZDJĘCIA

Niedawno powstała linia tramwajowa na Kozanów i do stadionu na Pilczycach. Teraz jest w budowie linia tramwajowa na Nowy Dwór i przez Popowice. A my zapraszamy w podróż w czasie, do lat 40. i 50. XX wieku, kiedy to kładziono tory do Leśnicy, czy do Pafawagu... Zobacz zdjęcia z fotopolska.eu