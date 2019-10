Tak będzie wyglądać tunel łączący Świnoujście ze stałym lądem. ZOBACZCIE FILM

Lubicie jeździć do Świnoujścia, ale macie dość stania w długich korkach do promowych przepraw? Według zapowiedzi GDDKiA, za trzy lata ma się to zmienić. Plac budowy tunelu w Świnoujściu został właśnie przekazany wykonawcy zadania. MAMY WIZUALIZACJĘ TUNELU!

Wielu Dolnoślązaków bardzo lubi wypoczynek w uzdrowisku Świnoujście. Zachwyca najszersza plaża bałtycka w Polsce i wiele innych atrakcji. Jednak dojazd do miasta, zwłaszcza w sezonie, bywa koszmarem, bo kolejki do przeprawy promowej są gigantyczne. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad deklaruje, że kłopoty znikną, gdy zostanie wybudowany tunel. Plac budowy został już przekazany wykonawcy. Pierwsze prace wykonawcy to sprawdzenie saperskie, wyznaczenie geodezyjne zakresu inwestycji, wycinki drzew i organizowanie placu budowy. Zasadnicze roboty powinny ruszyć na początku przyszłego roku. Tunel ma być gotowy do września 2022 roku. Jak informuje Jan Krynicki, rzecznik GDDKiA umowę na zaprojektowanie i budowę tunelu podpisało miasto Świnoujście z konsorcjum (lider PORR S.A), które wygrało przetarg we wrześniu 2018 roku. Wartość umowy to 793 mln złotych.

– Całkowita długość inwestycji będzie wynosić 3,4 kilometra, a zasadnicza jej część, czyli tunel drążony pod Świną, który połączy wyspy Uznam i Wolin, będzie miał długość 1,48 kilometra – wyjaśnia.

Tunel będzie jednorurowy i powstanie w nim dwupasowa jezdnia. Dzięki tej inwestycji Świnoujście zostanie w sposób stały skomunikowane z resztą Polski. Obecnie komunikację zapewniają przeprawy promowe, które mają mocno ograniczoną przepustowość i są zależne od warunków pogodowych. W wydrążonym tunelu, oprócz samej jezdni, poniżej ma powstać galeria ewakuacyjna. Zejścia z poziomu tunelu do galerii ewakuacyjnej będą wychodziły poza rurę tunelu i będą wykonywane metodą mrożenia gruntu.

– Bardzo ważne są również urządzenia wentylacyjne i wszelkie systemy bezpieczeństwa. Dla prawidłowego funkcjonowania tunelu niezbędny jest również układ dróg dojazdowych. Po stronie wyspy Uznam stanie budynek, z którego obiekt będzie zarządzany – dodaje rzecznik GDDKiA.

Kontrakt zakłada, że we wrześniu 2022 roku wszystkie roboty powinny zostać zakończone i kierowcy powinni zacząć korzystać z tunelu łączącego Świnoujście z resztą Polski. To długo wyczekiwane przedsięwzięcie realizuje konsorcjum firm PORR S.A. (lider konsorcjum), PORR Bau GmbH, Gülermak Agir Sanayi Inşaat ve Taahhüt A.S i Energopol Szczecin.S.A. Współkonsorcjanci powołali do tego celu spółkę cywilną Tunel Świnoujście.

