Tak 400 lat temu wyglądali mieszkańcy Górnych Łużyc. Możemy to zobaczyć dzięki naukowcom z Wrocławia [FOTO]

To była benedyktyńska praca, i to wielu osób, ale dzięki temu dość odległa historia nabiera nowego kształtu. I to dosłownie.

Antropolodzy i archeolodzy z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu we współpracy z artystami plastykami z wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych wykonali trzy rekonstrukcje wyglądu dawnych mieszkańców Górnych Łużyc.