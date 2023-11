Tajlandia będzie bardziej przyjazna turystom. Rząd ogłosił wprowadzenie zmian w popularnych kurortach

Zmiany w Tajlandii. Turyści mają powody do radości

Tajlandia to jeden z najpopularniejszych kierunków na wypoczynek poza Europą. Do odwiedzenia tego kraju zachęcają przede wszystkim wspaniałe krajobrazy, klimat, niskie ceny oraz imprezowa atmosfera stolicy państwa – Bangkoku. Ci, którzy cenią sobie tamtejsze życie nocne z pewnością ucieszą się na wieść, że według nowego projektu zaprezentowanego przez tajski rząd, bary i kluby w popularnych wśród turystów lokalizacjach będą otwarte aż do godziny 4:00.

Zmiany będą dotyczyć

Bangkoku,

Chiang Mai

oraz wyspy Phuket.

Niewykluczone, że na liście znajdą się także inne (szczególnie lubiane przez przyjezdnych) miejsca, takie jak chociażby Hua Hin.

Wicepremier i minister spraw wewnętrznych Anutin Charnvirakul podkreślił jednocześnie, jak ważne w tej sytuacji będzie przestrzeganie prawa.