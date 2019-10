Tajemny zakon, manipulacja, zniewolenie, bezsilność i siostrzana miłość - to wszystko w najnowszym szwedzkim thrillerze!

Rozpoczyna poszukiwania, a jednocześnie zatrudnia się w osławionej firmie randkowej. Poznaje tam atrakcyjnego psychologa Carla Ashera. Na dodatek w miejscu pracy zaczynają się dziać dziwne rzeczy, które wzbudzają w dziewczynie podejrzenia, że jej siostra została uprowadzona przez sektę. Alex nie ma jednak pewności, czy te zdarzenia miały miejsce naprawdę? Czy to tylko gra jej wyobraźni? Zwłaszcza że ludzie w otoczeniu Alex zaczynają kwestionować jej zdrowie psychiczne. Wkrótce ona sama znajduje się w niebezpieczeństwie i wiele wskazuje na to, że może być kolejną ofiarą.

Bliźniaczki Alex i Dani, odkąd w dzieciństwie zostały porzucone przez rodziców, są nierozłączne. Pewnej letniej nocy jedna z nich znika bez śladu. Wielomiesięczne poszukiwania nie przynoszą żadnych rezultatów. Znajomi Alex usiłują skłonić ją do zapomnienia o siostrze i powrotu do normalnego życia, jednak ona nie może poradzić sobie ze stratą.

Mariette Lindstein jako dwudziestolatka dołączyła do kontrowersyjnego ruchu scjentologicznego i przez dwadzieścia pięć lat pracowała na wszystkich poziomach hierarchii tego kościoła, również w kwaterze głównej pod Los Angeles, skąd uciekła w roku 2004 roku.

Obecnie autorka mieszka w rodzinnej Szwecji, pisze książki i wykłada, popularyzując wiedzę o działalności sekt. Jej trylogia o sekcie ViaTerra – Sekta z Wyspy Mgieł, Sekta powraca oraz Dzieci sekty, ukazała się drukiem w ponad 20 krajach i sprzedała w nakładzie przekraczającym ćwierć miliona egzemplarzy. Trwają prace nad ekranizacją telewizyjną całego cyklu. Biała krypta jest początkiem nowej serii thrillerów tej niezwykłej autorki.

