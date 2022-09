Tajemnicze znaki w lasach, widoczne tylko z powietrza. Od kolosalnego kompasu po rysunek orła bielika. Czym są polskie dendroglify?

Co to jest dendroglif?

Tajemnicze znaki w lasach. Mają setki metrów długości

Jeśli macie drona, zdarza Wam się latać na paralotni, albo po prostu lubicie przeglądać zdjęcia lotnicze Polski, być może od czasu do czasu dostrzeżecie na niebie i ziemi coś, co wprawi Was w osłupienie.

Na pewno silnych wrażeń mogą doznać droniarze lub paralotniarze, przelatujący nad Bukownem w Małopolsce. Ich oczom ukazuje się niezwykły widok: gigantyczna strzałka, wskazująca północ. Strzałkę tworzą drzewa, zasadzone tak, by wskazywać lotnikom biegun. Niezwykły rysunek ma ponad pół kilometra długości i szerokość stu metrów.

Kto i po co ukształtował las w tak niezwykły sposób? Eric von Daeniken zapewne dopatrywałby się w tym sprawki kosmitów, ale odpowiedź jest bardziej prozaiczna: to dzieło harcerzy, pracujących pod okiem leśników. Tak właśnie powstaje większość dendroglifów. Ale czym one właściwie są i czemu służą?