Tajemnice zapomnianego pałacu w Nowiźnie. Za starymi murami ukryte prawdziwe skarby sprzed 3000 lat!

Już same zdjęcia pałacowych wnętrz, zapierają dech. Stare mury pałacu w Nowiźnie skrywają prawdziwe perły. Cudownie urządzone komnaty, gdzie dbałość o każdy detal i szczegół to priorytet. Nic dziwnego. Właściciel pałacu jest z zawodu architektem. Inaczej być nie może.

- To prawda, z jednej strony to pomaga, bo wiem gdzie szukać przedmiotów i jakich przedmiotów szukać do urządzenia pałacu. Ale z drugiej strony jest przekleństwem. Nie pozwala na półśrodki - śmieje się pan Rafał, który nie lubi medialnego szumu i nie chce zdradzać nazwiska.