Tajemnice Szlaku Orlich Gniazd. Rozpocznij podróż przez jurajskie zamki i warownie Eliza Ciepielewska

Szlak Orlich Gniazd, to malownicza trasa turystyczna przecinająca województwa małopolskie i śląskie. Podróżując od Częstochowy do Krakowa, ukazuje on wspaniałe zabytki historyczne - jurajskie zamki i warownie, wznoszące się na skałach o wysokości nawet 30 metrów. Znakowany kolorem czerwonym, szlak ma imponującą długość 163,9 km.