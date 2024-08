Tajemnica zaginięcia Izabeli Parzyszek z Bolesławca rozwiązana. Kobieta została odnaleziona Jakub Mielcarz, Michał Perzanowski, Mateusz Różański

Po 11 dniach pełnych niepewności i intensywnych poszukiwań, Izabela z Bolesławca została odnaleziona. 35-latka, której ślad zaginął podczas podróży autostradą A4 do Wrocławia, zapukała do drzwi mieszkania swoich znajomych, będąc w stanie wygłodzenia i wycieńczenia. Co działo się z nią w czasie zaginięcia? Oto co wiemy.