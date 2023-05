Tajemnica muru berlińskiego. W tej wsi na Dolnym Śląsku stoi kilkadziesiąt żelbetonowych płyt z NRD! Zobacz zdjęcia

"Granica, która dzieli Berlin, jest najtrudniejsza do przekroczenia na naszej planecie" - nie ukrywał pułkownik Klaus Dieter Baumgarten, wiceminister obrony narodowej i szef oddziałów granicznych Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Komunistyczna propaganda ten symbol zimnej wojny nazywała "antyfaszystowskim wałem ochronnym".

Mur berliński powstał w 1961 roku. Od 1949 roku, gdy Niemcy zostały podzielone, każdego roku ze Wschodu emigrowało od 150 do 200 tysięcy młodych, wykształconych osób. Mur miał temu zapobiec. Przez 28 lat, 2 miesiące i 27 dni był realnym świadectwem konfliktu między Wschodem i Zachodem.

Do 1989 roku podczas prób ucieczki z NRD do Berlina Zachodniego zginęło prawie 100 osób. Granicę udało się szczęśliwie sforsować około 5 tysiącom osób.

A łatwo nie było. Mur berliński był długi na ponad 100 kilometrów, składał się z 45 tysięcy żelbetonowych płyt o wysokości 3,6 metra, zwieńczonych grzbietem uformowanym z betonowej rury. Pas przy murze, w niektórym miejscach szeroki na 100 metrów, nazywano strefą śmierci. Na śmiałków, którzy chcieli go pokonać, czekały 302 wieże strażnicze i co najmniej 11 przeszkód. Były to m.in. druty, których zahaczenie powodowało wystrzelenie rakiet świetlnych; pale zaporowe; rowy przeciwczołgowe; deski z gwoździami.