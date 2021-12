Szukasz pracy we Wrocławiu? Zobacz! Możesz zarobić ponad 10 000 złotych! [OFERTY]

Wynagrodzenie brutto: 21 416 zł Praca w godzinach 8:00-16:00, zatrudnienie na okres do 3 lat. Umowa o pracę. Zakres obowiązków: - analizowanie założeń i optymalizowanie projektu grafiki multimedialnej, - przygotowywanie wstępnych wariantów projektu grafiki multimedialnej, - konsultowanie i precyzowanie wybranego wariantu projektu grafiki multimedialnej, - dobieranie środków i narzędzi potrzebnych do realizacji założeń projektu grafiki multimedialnej, - realizowanie założeń projektu grafiki multimedialnej, - weryfikowanie projektu grafiki multimedialnej pod kątem zgodności z założeniami na poszczególnych etapach jego tworzenia, - wprowadzanie korekt do projektu grafiki multimedialnej, - przygotowywanie projektu grafiki multimedialnej do opublikowania w wymaganych kanałach publikacji, - organizowanie stanowiska pracy z uwzględnieniem przepisów BHP, - obsługa programów: QuarkXpress, Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator. Wymagania: Wykształcenie wyższe, staż pracy 8 lat, biegła obsługa komputera z obsługą internetu, jęz. angielski C2 w mowie i piśmie organizowanie stanowiska pracy z uwzględnieniem przepisów BHP, obsługa programów: QuarkXpress, Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator. Kontakt: tel. 717701693 lub mail: [email protected] Zobacz aktualne oferty pracy we Wrocławiu na następnym slajdzie - posługuj się gestami na smartfonie, strzałkami albo myszką