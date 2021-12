Aż 43 proc. pracodawców chce w 2022 roku zatrudniać nowych pracowników, a jednocześnie 19 proc. planuje redukcje miejsc pracy. Tylko 36 proc. nie przewiduje zmian w składzie swoich zespołów, a 2 proc. nie wie, co przyniesie najbliższy kwartał. Różnica pomiędzy odsetkiem firm planujących wzrost a odsetkiem planującym spadek zatrudnienia wynosi 25 proc. na plusie, co jest jednym z najwyższych wyników od początku realizacji badania w Polsce. Jak prognozują specjaliści firmy, na Dolnym Śląsku zapotrzebowanie na ręce do pracy w 2022 roku wzrośnie o 20 proc. - Aktualny rynek pracy jest bardzo korzystny dla kandydatów, a nadchodzący kwartał będzie sprzyjał realizacji planów związanych ze zmianą kariery. W każdym sektorze czeka na nich stosunkowo dużo ofert pracy, jednak w czołówce notującej największe zapotrzebowanie na nowy personel już od roku znajdują się pracodawcy reprezentujący produkcję przemysłową i budownictwo, którzy przy tak dużej skali rekrutacji będą zasilać swoje zasoby zarówno o menedżerów, specjalistów jak i pracowników niższego szczebla. W obecnej edycji badania miejsce na podium zajął również szybko rozwijający się sektor IT oraz bankowość i finanse - komentuje Tomasz Walenczak, dyrektor generalny ManpowerGroup w Polsce. Co z podwyżkami? Czy jest na nie szansa? Odpowiadamy na kolejnej stronie.

