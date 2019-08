Szukasz pracowników? Chcesz pokazać, jak wygląda praca w Twojej firmie? Pomożemy Ci!

Malachi Witt z Pixabay

Chcesz przyciągnąć nowych inwestorów i pracowników? Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie video „Chcę tu pracować!”. Naszą ofertę kierujemy do firm działających na Dolnym Śląsku, które chcą dotrzeć do jak największej grupy odbiorców.